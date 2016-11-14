Вимагаємо повторних виборів: У столиці Молдови почалися мітинги через перемогу проросійського кандидата (фото)

У столиці Молдови тисячі людей вийшли на протест проти перемоги на президентських виборах лідера Соціалістичної партії Ігора Додона. Мітингувальники вимгаюать третього туру виборів, пише "Jurnal.md".

Зазначається, що учасники акції протесту звинувачують владу у фальсифікації результатів голосування та вимагають відставки ЦВК.

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Видання зазначає, що кількість людей на мітингу постійно збільшується.

Учасники акції викрикують гасла: «Майя Санду - президент!", "Додона - у в'язницю", "ЦВК у відставку" та "Вимагаємо повторних виборів!».

Нагадаємо, за результатами підрахунку всіх голосів на виборах президента Молдови перемогу здобув лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

Згідно з даними підрахунку, оприлюдненими на сайті ЦВК Молдови, проросійський кандидат Ігор Додон здобув 52,18% голосів

При цьому, Додон в ефірі російського телеканалу заявив, що виступє за федералізацію країни, назвав виведення російських військ із Придністров'я «провокацією» й зібрався з першим візитом до Москви.