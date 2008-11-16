До військ в Афганістані може приєднатися Китай

До коаліційних військ в Афганістані може приєднатися китайський контингент. Про це заявив прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. За його словами, участь нових країн в боротьбі з тероризмом на території Афганістану є цілком можливо. Однією з таких держав, на його думку, може стати Китай, передає Associated Press.

Нині в Афганістані перебувають війська 41 країни. Найбільші контингенти із США (32 тис. чоловік) і Великої Британії (8 тис.).