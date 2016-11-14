У Кремлі розповіли, про що говорили телефоном Путін і Трамп

Майбутній президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін вперше поговорили по телефону. Про це повідомили в прес-службі Кремля.

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Під час розмови Володимир Путін заявив про готовність "вибудовувати партнерський діалог з новою адміністрацією (США - ред.) на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи один одного".

В ході розмови Путін і Трамп зійшлися в оцінці нинішнього вкрай незадовільного стану російсько-американських відносин, і висловилися на користь "активної спільної роботи по їх нормалізації та виведенню в русло конструктивної взаємодії по самому широкому колу питань".

"Підкреслено, зокрема, важливість створення надійної основи двосторонніх зв'язків шляхом розвитку їх торговельно-економічного компоненту", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі заявили, що Путін і Трамп "розділили думку про необхідність об'єднання зусиль у боротьбі зі спільним ворогом "номер один" – міжнародним тероризмом і екстремізмом. У цьому ключі обговорювалися і питання врегулювання кризи в Сирії.

Трамп і Путін домовилися продовжити контакти по телефону і в перспективі передбачити особисту зустріч.