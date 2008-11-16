Японці схильні купувати японські продукти (опитування)

Переважна більшість японців - 89% - воліють купувати продукти вітчизняного виробництва, свідчить опитування щодо ролі продовольства, сільського господарства і сіл, результати якого уряд країни оприлюднив у суботу, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на газету "Майніті".

Кількість прихильників японських продуктів зросла з 2000 року на 7,1%. Серед тих, хто вибирає японські продукти, 90% пояснили свій вибір їх безпекою. Насамперед, це пов`язано з низкою скандалів і харчових отруєнь неякісними продуктами китайського виробництва.

На запитання про перспективи імпорту продуктів 93,4% опитаних висловили "занепокоєння", що пояснюється недавнім зростанням світових цін на зерно і стрибкоподібним зростанням цін на продовольчі товари в самій Японії через високі ціни на нафту.

Всього було опитано 3144 особи.