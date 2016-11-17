У центрі Москви проведуть масштабні навчань заради безпеки Путіна

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Поліція, МНС та ФСБ вивчатимуть, як не допустити захоплення Кремля. Силовики шукатимуть бомби в кремлівських коридорах та секретні ходи, через які терористи можуть зайти до резиденції Путіна.

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Особливу увагу приділять польотам дронів над Красною площею, які в Росії заборонені. Через навчання усе середмістя Москви перекриють.