У центрі Москви проведуть масштабні навчань заради безпеки Путіна
03:29, 17 листопада 2016Світ
496 1
Заради безпеки Путіна у центрі Москви готуються до масштабних навчань.
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Поліція, МНС та ФСБ вивчатимуть, як не допустити захоплення Кремля. Силовики шукатимуть бомби в кремлівських коридорах та секретні ходи, через які терористи можуть зайти до резиденції Путіна.
Читайте такожПутін запевняє, що російська армія нікому не загрожує
Особливу увагу приділять польотам дронів над Красною площею, які в Росії заборонені. Через навчання усе середмістя Москви перекриють.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter