ВООЗ вивела вірус Зіка із категорії надзвичайних ситуацій

Про це повідомляє Reuters посилаючись на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У ВООЗ відзначають, що продовжать досліджувати цю хворобу як "інші дуже важливі інфекційні захворювання й інші загрози".

Читайте такожВООЗ посилила рекомендації для туристів, які повернулися з країн із вірусом Зіку

«Вірус Зіка і пов'язані з ним ускладнення залишаються проблемою громадської охорони здоров'я, що вимагає інтенсивної дії», – зазначають в організації.

Також, ВООЗ продовжить досліджувати можливі ускладнення і розробить стійку програму у для боротьби з цією хворобою.