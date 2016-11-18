ВООЗ вивела вірус Зіка із категорії надзвичайних ситуацій
23:11, 18 листопада 2016Світ
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Вірус Зіка виведений із категорії надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, що мають міжнародне значення.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters посилаючись на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я.
У ВООЗ відзначають, що продовжать досліджувати цю хворобу як "інші дуже важливі інфекційні захворювання й інші загрози".
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«Вірус Зіка і пов'язані з ним ускладнення залишаються проблемою громадської охорони здоров'я, що вимагає інтенсивної дії», – зазначають в організації.
Також, ВООЗ продовжить досліджувати можливі ускладнення і розробить стійку програму у для боротьби з цією хворобою.
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