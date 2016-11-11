У Мосулі бойовики ІДІЛ стратили 40 цивільних та розвісили їхні тіла по місту - ООН

В іракському місті Мосул бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» розстріляли 40 мирних жителів за звинуваченням у зраді. Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, передає BBC.

Зазначається, що страчені цивільні були одягнені в помаранчевий одяг, на якому були написи "зрадники і агенти ІСБ (іракських сил безпеки - ред.)».

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Тіла терористи розвісили на електричних стовпах у кількох районах міста.

Також повідомляється, що терористи ІДІЛ у центрі Мосула розстріляли чоловіка за ігнорування заборони щодо користування мобільними телефонами.

Нагадаємо, іракські військові виявили в одному з передмість Мосула - місті Хаммам аль-Алі - масове поховання, яке містить близько сотні обезголовлених тіл.

Яма з тілами виявлена на території школи. Хаммам аль-Алі є останнім населеним пунктом по дорозі до Мосула, якщо під'їжджати до нього з південного боку.

Раніше, управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що бойовики угруповання «Ісламська держава» вчинили розправи над кількома сотнями мирних жителів Мосула. Також повідомлялося, що вони примусово рекрутують до своїх загонів хлопчиків віком до 10 років.