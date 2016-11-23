WSJ дізналася про переговори сина Трампа із прихильниками співпраці з РФ щодо Сирії

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на учасників цих зустрічей, передає republic.ru.

За даними газети, зустріч відбулася в жовтні 2016 року в Парижі. Джерело пояснило, що син Трампа «провів закриті обговорення з дипломатами, бізнесменами і політиками». Обговорювалося, зокрема «пошук шляхів співпраці з Росією» по Сирії.

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«Вони [переговори] підкреслюють озвучене Трампом-старшим бажання співпрацювати з Кремлем», – зазначило видання, додавши, що зустріч «ставить нові питання з приводу контактів між обраним президентом, членами його сім'ї та іноземними державами».

Радник обраного президента США Келліенн Конвей підтвердила The Wall Street Journal, що син Трампа був присутній на зустрічі в Парижі. При цьому вона пояснила, що політик приїхав у Париж, щоб виступити на круглому столі. Після він відправився на обід, де були присутні 30 осіб, у тому числі голова сирійського опозиційного Руху за плюралістичне суспільство Ранда Кассіс.

В інтерв'ю The Wall Street Journal Кассіс заявила, що під час зустрічі вона спробувала продемонструвати Трампу-молодшому важливість взаємодії з Росією на Близькому Сході.