Обвал на будівництві електростанції в Китаї: загинули 40 осіб

У східнокитайській провінції Цянсі стався обвал на будівництві електростанції. Про це повідомляє Сіньхуа.

Внаслідок інциденту загинуло 40 осіб. При цьому поранення дістали 2 людини.

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Зазначається, що трагедія сталася на електростанції в міському окрузі Фэнчэн близько 7.00 за місцевим часом (3:00 по Києву). Обвалился охолоджувальна вежа, яка перебуває у стані будівництва.

На місці продовжується рятувальна операція. Раніше повідомлялось про 22 загиблих.