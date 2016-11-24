Обвал на будівництві електростанції в Китаї: загинули 40 осіб
08:06, 24 листопада 2016Світ
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Внаслідок інциденту 2 людей отримали поранення.
Обвалилась охолоджувальна вежа на електростанції / russian.news.cn
У східнокитайській провінції Цянсі стався обвал на будівництві електростанції. Про це повідомляє Сіньхуа.
Внаслідок інциденту загинуло 40 осіб. При цьому поранення дістали 2 людини.
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Зазначається, що трагедія сталася на електростанції в міському окрузі Фэнчэн близько 7.00 за місцевим часом (3:00 по Києву). Обвалился охолоджувальна вежа, яка перебуває у стані будівництва.
Наразі триває рятувальна операція / russian.news.cn
На місці продовжується рятувальна операція. Раніше повідомлялось про 22 загиблих.
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