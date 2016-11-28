Мільйони голосів на виборах президента США були віддані незаконно - Трамп

02:36, 28 листопада 2016
Світ
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Дональд Трамп заявив про шахрайство в трьох штатах під час президентських виборів, а також повідомив, що мільйони голосів були віддані незаконно.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, обраний президент США заявив, що переміг на виборах за кількістю виборців, які проголосували. "Додатково до перемоги на виборах у колегії виборщиків, я переміг і в прямих виборах, якщо відняти голоси мільйонів людей, які проголосували незаконно", - написав Трамп.

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Також Трамп заявив, що йому було б простіше виграти вибори, здобувши підтримку більшості при прямих виборах, ніж у боротьбі за голоси виборців. «У цьому випадку я б проводив кампанію в трьох-чотирьох штатах, і не став би відвідувати 15 штатів», - сказано в повідомленні.

«Серйозні фальсифікації у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії. Чому ЗМІ не пишуть про це? Таке спотворення – велика проблема», - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН раніше, обраний президент США Дональд Трамп вважає «шахрайством» спроби перерахунку голосів виборців.

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