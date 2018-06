Мільйони голосів на виборах президента США були віддані незаконно - Трамп

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, обраний президент США заявив, що переміг на виборах за кількістю виборців, які проголосували. "Додатково до перемоги на виборах у колегії виборщиків, я переміг і в прямих виборах, якщо відняти голоси мільйонів людей, які проголосували незаконно", - написав Трамп.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally