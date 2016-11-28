Мільйони голосів на виборах президента США були віддані незаконно - Трамп

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, обраний президент США заявив, що переміг на виборах за кількістю виборців, які проголосували. "Додатково до перемоги на виборах у колегії виборщиків, я переміг і в прямих виборах, якщо відняти голоси мільйонів людей, які проголосували незаконно", - написав Трамп.

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In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Також Трамп заявив, що йому було б простіше виграти вибори, здобувши підтримку більшості при прямих виборах, ніж у боротьбі за голоси виборців. «У цьому випадку я б проводив кампанію в трьох-чотирьох штатах, і не став би відвідувати 15 штатів», - сказано в повідомленні.

«Серйозні фальсифікації у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії. Чому ЗМІ не пишуть про це? Таке спотворення – велика проблема», - написав Трамп.

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, обраний президент США Дональд Трамп вважає «шахрайством» спроби перерахунку голосів виборців.