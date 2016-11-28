Обговорення механізму призупинення "безвізу" в ЄС відбудеться 29 листопада - ЗМІ

У ЄС завтра, 29 листопада, планується обговорення механізму призупинення безвізового режиму для третіх країн.

Про це повідомив власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

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"Тріалог щодо механізму призупинення безвізу відбудеться завтра. Україна, Грузія, Косово", - йдеться у повідомленні.

Раніше Йозвяк повідомляв, що рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн варто чекати у квітні 2017 року.

Він зазначив, що рішення щодо призупинення «безвізу» може бути ухвалено після виборів у Франції.

«Не впевнений, що рішення щодо призупинення (безвізового режиму, - ред.) буде ухвалено у 2016 році. Мабуть цього потрібно чекати після виборів у Франції у квітні-травні», - повідомляв він.

При цьому, Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляв, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму тимчасового призупинення дії Шенгену з третіми країнами.

"В Європейському парламенті ми зробили все можливе, щоб прискорити ухвалення рішення. В Європарламенті ми готові. Ми підготували все, ми навіть проголосували у відповідних комітетах, з одного боку, лібералізацію візового режиму, з другого - так званий механізм призупинення. Все, що висить, висить тут, в Раді, а не в Європарламенті. Я сподіваюся, що держави-члени знайдуть рішення", - заявив Шульц.