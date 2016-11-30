Російські винищувачі не можуть злетіти з авіаносця "Адмірал Кузнєцов", їх перекидають на сушу - The Times

Про це для The Times пише журналістка Дебора Хейнс, передає InoPressa.

"У вівторок джерело в оборонному відомстві сказало, що велика частина літаків, які були на єдиному російському авіаносці, була перекинута на базу в Сирію після того, як вони зіткнулися з труднощами при зльоті в умовах моря", - йдеться у повідомленні.

"На супутникових знімках, зроблених 20 листопада й опублікованих цього тижня журналом IHS jane's, видно 8 російських "Су-33" і один "Міг-29" на кремлівській базі Хмеймім у провінції Латакія на заході Сирії. Як вважається, ці літаки входили в авіаційну групу на борту "Адмірала Кузнєцова", - пише видання.

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Джерело сказало, що незабаром після розгортання більша частина російського загону була перекинута на сушу, "коли вони виявили, що злітати з моря у них виходить трішки хрі**во". Джерело не здивоване, що з російського авіаносця, мабуть, не вдається проводити великомасштабні ударні операції, додає журналістка.

Як зазначають військові експерти, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам.

Так, у ході першої бойової служби ще взимку 1995 - навесні 1996 року через незадовільний стан головної енергетичної установки авіаносець кілька разів втрачав хід і не міг розвивати повну швидкість.

Численні ремонти - у 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 роках - не могли виправити ситуацію в основному через недостатнє фінансування, якого не вистачало на проведення всіх необхідних робіт. Починаючи з 2010 року в РФ всерйоз заговорили про необхідність модернізації «Кузнєцова», яка включала б середній ремонт корабля із заміною низки систем. Спочатку ремонт планували почати в 2012 році і завершити в 2017-му, але зробити це вчасно завадив дефіцит потужностей.

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Головною проблемою «Кузнєцова» залишається його енергетична установка, що в основному підтримується в робочому стані за рахунок «канібалізації».

Недооцінювати проблему неможливо - авіаносці досить вимогливі до можливостей своїх ходових систем та швидкості ходу, яка повинна полегшувати підйом літаків з повною злітною масою, забезпечуючи додаткові 50-60 кілометрів на годину до власної злітної швидкості літального апарату. Нездатність авіаносця дати повний хід призводить до того, що літаки мають серйозні обмеження щодо зльотної ваги, що не дозволяє брати повний запас палива і/або бойового навантаження.