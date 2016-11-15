Війна Путіна в Сирії: опубліковано відео запуску крилатих ракет "Калібр" і "Онікс"
17:46, 15 листопада 2016Світ
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Міноборони РФ оприлюднило відео запуску крилатих ракет "Калібр" і "Онікс" з фрегата "Адмірал Григорович" і берегового комплексу "Бастіон".
Скріншот відео
На кадрах, оприлюднених на сторінці в Facebook російського оборонного відомства, видно, як ракети залишають пускові установки.
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У повідомленні стверджується, що після запуску ракети "вражають цілі об'єктів терористів в Сирії".
Нагадаємо, раніше міноборони Російської Федерації оприлюднило відео, на якому показано процес підготовки авіації важкого авіаносного крейсера "Адмірала Кузнєцова" до атаки на сирійський Алеппо.
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