Європейська Рада розгляне питання ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію з Україною

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради, передає Європейська правда.

У розділі міжнародних відносин зазначено обговорення двох питань: Росії і ситуація в Нідерландах у зв'язку з ратифікацією угоди про асоціацію ЄС-Україна.

Головними ж пунктами порядку денного засідання глави держав і урядів країн ЄС визначені - міграція, питання безпеки, економіка і молодь, міжнародні відносини.

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Серед питань безпеки виділяють питаня про імплементацію плану ЄС з глобальної стратегії безпеки і оборони і посилення співробітництва у питаннях зовнішньої безпеки.

Стосовно міграції планується обговорення прогресу в рамках виконання пакту з африканськими країнами, реалізації спільної декларації ЄС-Туреччина, розглянуть реформу європейського режиму надання притулку.

В рамках соціально-економічного розділу саміту планується обговорити інвестиції, стратегію єдиного ринку ЄС і приділити особливу увагу ініціативам, що стосуються молоді та боротьбі з безробіттям.

Крім того, європейські лідери зберуться на неформальне засідання у складі керівників 27 країн ЄС без Великої Британії, яке буде присвячене процесу Brexit після нотифікації Лондона про вихід країни з Євросоюзу.