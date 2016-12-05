У Франції українська редакція ініціювала перший в історії Euronews страйк журналістів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на журналістів телеканалу.

Ініціатором страйку стала українська редакція Euronews, яка протестує таким чином проти планів керівництва припинити з наступного квітня мовлення українською через браку фінансування. Українці заявляють також про нерівноцінність розподілу бюджетних коштів між усіма 13 мовними службами.

До страйку приєдналися представники іранської та арабської служб, які теж знаходяться на межі закриття. Страйк підтримали журналісти з більшості мовних редакцій.

Стверджується, що в цілому, 5 грудня в акції взяли участь до 100 осіб.

Журналісти стверджують, що це перший страйк журналістів за весь час існування телеканалу.

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У понеділок вона полягала в тому, що співробітники перебували в приміщенні каналу, але з 13 до 17 годин не працювали. Новини в цей час виходили англійською. Представники страйкового комітету наполягають, що у разі відсутності реакції керівництва страйк буде мати продовження, на наступний тиждень заплановне повторення.

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Співробітники української редакції вимагають ознайомлення з деталями контрактів про фінансування мовної служби з боку НТКУ від 2011 року і з Inter Media Group від 2015 року.

Закриття української служби відбувається на тлі реорганізації компанії з метою посилення конкурентоспроможності, зокрема планується розширення англійської, французької та російської служб.