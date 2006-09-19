Нова військова доктрина Росії: США і НАТО прирівнені до терористів

На одному з найближчих засідань російського уряду буде розглянутий проект нової військової доктрини Росії, який готувався експертною групою Міністерства оборони. Віце-прем`єр, міністр оборони Сергій Іванов внесе свої корективи, щоб особисто представити документ в Білому домі. Крайній термін розгляду - 1 жовтня.

Робота над проектом велася в обстановці особливої секретності, проте ЗМІ стали відомі деякі ключові положення документа. Якщо концепція буде прийнята, Росія зможе втручатися в прикордонні конфлікти, закривати очі на розповсюдження ядерної зброї і боротися з ймовірними супротивниками - США, НАТО і міжнародним тероризмом.

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