Парламентська криза у Польщі: опозиція звернулася до прокуратури з приводу подій у Сеймі

Лідер партії Nowoczesna Ришард Петру зробив звернення до окружної прокуратури Варшави, в якому повідомив про можливе вчинення злочину спікером Сейму, пише Європейська правда з посиланням на Onet.pl.

Петру попросив прокуратуру внести до Сейму клопотання про зняття недоторканності з Кухцінського.

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Спікеру, зокрема, закидають невиконання посадових обов’язків, зокрема, неналежне інформування всіх депутатів про засідання Сейму, недотримання кворуму, обмеження роботи депутатів.

Як повідомляє RMF24, глава найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" і екс-глава МЗС Гжегож Схетина також оголосив про наміри звернутися до прокуратури з приводу голосування за держбюджет.

Депутати опозиції стверджують, що під час вчорашнього голосування за бюджет парламентарі від правлячої "Права і справедливості" дописували свої імена у список присутніх вже після завершення засідання.

"Всі, хто порушив закон, мусять знати, що відповідатимуть за це" - заявив він, наголосивши, що бюджет був прийнятий у незаконний спосіб.

За словами Схетини, депутати "Громадянської платформи" надалі лишаються у Сеймі і наполягають на скликанні засідання 20 грудня.

Як повідомляв УНІАН, в МВС Польщі заявили, що дії опозиції у польському Сеймі можна охарактеризувати як спробу захоплення влади.

Нагадаємо, напередодні опозиція на знак протесту проти обмеження роботи журналістів у Сеймі заблокувала парламентську трибуну. Тим самим Сейм не зміг продовжувати подальшу роботу, хоча на засіданні очікувалося ухвалення бюджету на 2017 рік.

Пізніше спікер Сейму переніс засідання до іншого приміщення, де депутати ухвалили кілька законів, в тому числі і бюджет. Голосування відбувалося шляхом підняття рук.

Опозиція наполягає на незаконності цього голосування, оскільки для його початку не було кворуму і вимагає скликати засідання на 20 грудня.