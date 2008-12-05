ОПЕК: Якщо ціни на нафту не зміняться, ми ухвалимо жорстке рішення

Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) знадобиться значне скорочення об`ємів нафтовидобутку, якщо ціни залишаться на нинішньому рівні. З такою заявою виступив глава нафтового картелю Шакіб Хеліль, виступаючи по телебаченню Алжиру.

"У разі якщо ціни залишаться на нинішньому рівні, ми ухвалимо жорстке рішення щодо зниження об`ємів видобутку нафти", - зазначив він.

"Якщо ціни, наприклад, досягнуть позначки в 60 дол./бар., рішення про скорочення об`ємів нафтовиробництва буде не таким жорстким", - цитує Reuters слова Ш.Хеліля.

Востаннє ОПЕК прийняв рішення про скорочення об`ємів нафтовидобутку на позачерговому засіданні картелю 24 жовтня 2008 р. Об`єми виробництва нафти були знижені на 1,5 млн. барелів за добу порівняно з вереснем 2008 р.

На засіданні ОПЕК, що відбулося 29 листопада 2008 р., рішення про зниження видобутку ухвалене не було. Як повідомив тоді Ш.Хеліль, ОПЕК почекає до своєї наступної зустрічі 17 грудня, коли, можливо, і буде рішення про зниження об`ємів виробництва нафти.

РосБізнесКонсалтинг