Тисячі поліцейських і прокурорів з ЄС і США їдуть на роботу до Косова

Європейський Союз починає свою юридичну місію в Косово 9 грудня.

Про це повідомив комісар ЄС із зовнішньої політики Хав’єр СОЛАНА.

Група з 2 000 європейських і американських поліцейських, митників, прокурорів і суддів почнуть працювати в Косово з 9 грудня.

«Місія EULEX спрямована на те, щоб допомогти Косово досягти європейських стандартів у сфері політики, юриспруденції, митної справи», - заявив Х.СОЛАНА.

Місія ЄС була відкладена через протести косовських сербів, які сприймали місію як символ визнання незалежності Косово.