Іран стверджує, що провів випробування нової ракети

Іран провів успішні випробування нової ракети класу "земля - земля", повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Запуск ракети "Наср-2" (Nasr-2) був проведений з військового корабля у суботу, 6 грудня. Нова ракета середньої дії успішно вразила задану ціль на відстань 30 кілометрів. Випробування проводилися в рамках військово-морських навчань в Оманській затоці, які почалися 2 грудня.

Попередні ракетні випробування в Ірані відбулися 12 листопада . Тоді влада країни відзвітували про успішний запуск нової балістичної ракети "Самен" (Samen). Проте американські експерти поставили під сумнів новизну розробки, припустивши, що "Самен" могла бути перейменованою і вже відомою ракетою типу "Шахаб-3".

Лента.ру