Барак Обама про рецесію, США та вливання крові

Обраний президент США Барак ОБАМА заявив в неділю, що вважає своїм головним пріоритетом підтримку економіки США і швидке ухвалення нового пакету по її стимулюванню.

"Ми повинні прямо зараз провести вливання крові, щоб гарантувати, що стан пацієнта стабілізувався", - заявив Б.ОБАМА в інтерв`ю телекомпанії Ен-бі-сі.

При цьому він повторив вже висловлений ним раніше прогноз про те, що криза в економіці США загостриться ще більше.

Рецесія, яку зараз переживає США, "є великою проблемою і ще більше погіршиться", заявив обраний президент США.