Зброя у викрадачів лівійського літака виявилася муляжем - прем'єр Мальти

Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

"Первинна судова експертиза показала, що зброя, використана при захопленні Afriqiyah, є муляжем", - сказано в повідомленні.

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Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував внутрішній рейс, був захоплений. На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, перебувало 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, викрадачів було двоє, вони погрожували підірвати літак.

Після звільнення пасажирів, викрадачі здалися представникам мальтійських правоохоронних органів. Відзначається, що викрадачів звуть Муса Шаха і Ахмед Алі, їм близько 25 років, вони з Лівії.