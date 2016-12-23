Зброя у викрадачів лівійського літака виявилася муляжем - прем'єр Мальти
Попередня судова експертиза показала, що зброя, яку використовували викрадачі літака Afriqiyah Airways, виявилася муляжем.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.
"Первинна судова експертиза показала, що зброя, використана при захопленні Afriqiyah, є муляжем", - сказано в повідомленні.
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Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував внутрішній рейс, був захоплений. На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, перебувало 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти. Згідно з повідомленням, викрадачів було двоє, вони погрожували підірвати літак.
Після звільнення пасажирів, викрадачі здалися представникам мальтійських правоохоронних органів. Відзначається, що викрадачів звуть Муса Шаха і Ахмед Алі, їм близько 25 років, вони з Лівії.