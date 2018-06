Зброя у викрадачів лівійського літака виявилася муляжем - прем'єр Мальти

Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

"Первинна судова експертиза показала, що зброя, використана при захопленні Afriqiyah, є муляжем", - сказано в повідомленні.

Initial forensic exams now showing weapons used in Afriqiyah hijack are replicas.