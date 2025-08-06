Стара консоль уже просто не може "витягнути" гру.

HoYoverse оголосила, що припиняє підтримку Genshin Impact на Playstation 4. За словами розробників, консоль уже просто не тягне гру, і до того ж на платформі є обмеження щодо розміру додатків.

З 10 вересня 2025 року гра зникне з PS Store. Завантажити її можна буде тільки якщо вона вже є в бібліотеці. У лютому 2026-го відключать усі внутрішньоігрові покупки, а 8 квітня проєкт остаточно перестане працювати на PS4.

Користувачам пропонують перейти на інші платформи за допомогою крос-збереження. У HoYoverse подякували гравцям за підтримку і наголосили, що рішення продиктоване виключно технічними причинами.

Відео дня

Одночасно студія оголосила про підвищення мінімальних і рекомендованих системних вимог на інших платформах. Це відбудеться з виходом оновлення "Пісня порожнистого місяця".

Android

Мінімальні системні вимоги:

Архітектура: ARMv8-A 64-bit

GPU: Non-PowerVR

SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610) або Helio G88 (Mali-G52) і вище

Оперативка: 4 ГБ або більше

ОС: Android 10.0 і вище

Рекомендовані системні вимоги:

SoC: Snapdragon 855 або Dimensity 1000 чи Kirin 980 і вище

Оперативка: 6 ГБ або більше

ОС: Android 12.0 і вище

iOS

Мінімальні системні вимоги:

Пристрої: iPhone 8 Plus або новіше, iPad mini (5-го покоління) або iPad Air (3-го покоління) або iPad (8-го покоління)

SoC: Apple A11 Bionic або A12 і вище

Оперативка: 3 ГБ або більше

ОС: iOS 13.0 і вище

Bluetooth-контролер вимагає iOS 14 або вище

Рекомендовані системні вимоги:

Пристрої: iPhone 12 або новіше, iPad (9-го покоління) і новіше

SoC: Apple A13 і вище

Оперативка: 4 ГБ або більше

ОС: iOS 13.0 і вище

Bluetooth-контролер вимагає iOS 14 або вище

PC

Мінімальні системні вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i5 6-го покоління або AMD Ryzen™ серії та вище

Оперативка: 8 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GT 1050 або еквівалент

Вбудована графіка: Intel Iris Xe або еквівалент

DirectX: версія 11

Рекомендовані системні вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit) або Windows 11 (64-bit)

Процесор: Intel Core i7 7-го покоління або AMD Ryzen™ 5000 і вище

Оперативка: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB або краще

DirectX: версія 11

Раніше ми розповідали, що всі гравці Genshin Impact у США повинні підтвердити свій вік, інакше акаунт заблокують. Раніше американським підліткам віком до 16 років заборонили купувати лутбокси в грі без згоди батьків.

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