HoYoverse оголосила, що припиняє підтримку Genshin Impact на Playstation 4. За словами розробників, консоль уже просто не тягне гру, і до того ж на платформі є обмеження щодо розміру додатків.
З 10 вересня 2025 року гра зникне з PS Store. Завантажити її можна буде тільки якщо вона вже є в бібліотеці. У лютому 2026-го відключать усі внутрішньоігрові покупки, а 8 квітня проєкт остаточно перестане працювати на PS4.
Користувачам пропонують перейти на інші платформи за допомогою крос-збереження. У HoYoverse подякували гравцям за підтримку і наголосили, що рішення продиктоване виключно технічними причинами.
Одночасно студія оголосила про підвищення мінімальних і рекомендованих системних вимог на інших платформах. Це відбудеться з виходом оновлення "Пісня порожнистого місяця".
Android
Мінімальні системні вимоги:
- Архітектура: ARMv8-A 64-bit
- GPU: Non-PowerVR
- SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610) або Helio G88 (Mali-G52) і вище
- Оперативка: 4 ГБ або більше
- ОС: Android 10.0 і вище
Рекомендовані системні вимоги:
- SoC: Snapdragon 855 або Dimensity 1000 чи Kirin 980 і вище
- Оперативка: 6 ГБ або більше
- ОС: Android 12.0 і вище
iOS
Мінімальні системні вимоги:
- Пристрої: iPhone 8 Plus або новіше, iPad mini (5-го покоління) або iPad Air (3-го покоління) або iPad (8-го покоління)
- SoC: Apple A11 Bionic або A12 і вище
- Оперативка: 3 ГБ або більше
- ОС: iOS 13.0 і вище
- Bluetooth-контролер вимагає iOS 14 або вище
Рекомендовані системні вимоги:
- Пристрої: iPhone 12 або новіше, iPad (9-го покоління) і новіше
- SoC: Apple A13 і вище
- Оперативка: 4 ГБ або більше
- ОС: iOS 13.0 і вище
- Bluetooth-контролер вимагає iOS 14 або вище
PC
Мінімальні системні вимоги:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i5 6-го покоління або AMD Ryzen™ серії та вище
- Оперативка: 8 ГБ
- Відеокарта: NVIDIA GeForce GT 1050 або еквівалент
- Вбудована графіка: Intel Iris Xe або еквівалент
- DirectX: версія 11
Рекомендовані системні вимоги:
- ОС: Windows 10 (64-bit) або Windows 11 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i7 7-го покоління або AMD Ryzen™ 5000 і вище
- Оперативка: 16 ГБ
- Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB або краще
- DirectX: версія 11
Раніше ми розповідали, що всі гравці Genshin Impact у США повинні підтвердити свій вік, інакше акаунт заблокують. Раніше американським підліткам віком до 16 років заборонили купувати лутбокси в грі без згоди батьків.