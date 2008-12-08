Близько сотні демонстрантів напали на посольство Греції в Лондоні

Близько сотні протестувальників 8 грудня спробували захопити будівлю посольства Греції в Лондоні, передає Лента.ру.

За відомостями Sky News, поліції поки вдається стримувати натиск натовпу, що влаштував заворушення через загибель підлітка від рук поліцейських в Афінах. При цьому співробітниця посольства заявила, що демонстрантам вдалося встановити якийсь анархістський прапор на будівлі. Протестувальники розірвали й спалили грецький прапор перед посольством.

Схожу акцію було організовано в Берліні. Близько 15 демонстрантів увірвалися до будівлі грецького консульства й зайняли приміщення приймальні.

У самій Греції акції протесту не припиняються вже три доби. В Афінах і Салоніках сотні людей влаштували погроми, 8 грудня близько тисячі студентів вийшли на вулиці Трікали, повідомляє AFP. Кількість потерпілих у ході акцій протесту становить десятки осіб.

Масові заворушення були спровоковані загибеллю 15-річного (за іншими даними - 16-річного) підлітка, який взяв участь у нападі на поліцейський патруль.

Хлопця було застрелено співробітниками правоохоронних органів, що викликало незадоволення в анархістів і студентів.

Як повідомляв УНІАН, 15-річного студента застрелив правоохоронець. Поліцейські повідомили, що, відбиваючись від атаки анархістів, вони здійснили два постріли в повітря і один у бруківку, й куля рикошетом влучила в хлопця. Проте свідки стверджують, що постріл було здійснено прямо в підлітка.

За даними місцевих ЗМІ, під час маршу до штаб-квартири грецької поліції та заворушень, що послідували потім, постраждало вісім цивільних і 13 поліцейських, які були відправлені до лікарень.

Це наймасштабніші зіткнення між анархістами й поліцією в Греції з 1985 року.