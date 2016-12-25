Катастрофа російського літака дорогою до Сирії (фоторепортаж)
Літак Міноборони Росії впав у Чорне море, на борту знаходилися 92 людини.
Літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів в неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі.
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На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Звезда", а також музиканти ансамблю імені Александрова. Всього 84 пасажири та вісім членів екіпажу.
Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.
За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдені в 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів.
За попередніми даними, ніхто з пасажирів не вижив.