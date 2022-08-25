Підліток пролетів через 52 країни на п'яти континентах.

Пілот Мак Резерфорд став наймолодшою людиною, яка здійснила одиночний кругосвітній переліт. Його подорож розпочалася, коли йому ще було 16 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Мак Резерфорд почав свою подорож 23 березня цього року. Його політ через 52 країни закінчився 24 серпня в столиці Болгарії Софії, звідки він вилетів 5 місяців тому на літаку Shark, одному з найшвидших надлегких літаків у світі. Цей літак був переданий йому в оренду і переобладнаний з двомісного в одномісний з додатковим паливним баком спеціально для цієї подорожі.

17-річний бельгійсько-британський пілот пролетів через 52 країни на п'яти континентах і двічі перетнув екватор.

Так він встановив новий світовий рекорд Гіннеса як наймолодша людина, що здійснила одиночну навколосвітню подорож. Раніше рекорд належав британцеві Тревісу Ладлоу, який здійснив цей подвиг у віці 18 років за 150 днів.

Цікаво, що Резерфорд побив і сімейний рекорд. Його 19-річна сестра Зара здійснила аналогічну подорож раніше цього року і стала наймолодшою людиною і наймолодшою жінкою, яка здійснила кругосвітню подорож на надлегкому літаку.

Пілот-рекордсмен розповів, що зіткнувся з безліччю проблем під час свого польоту. Це і піщані бурі в Судані, і сильна спека в Дубаї, і закриття аеропортів в Індії, і мусонні дощі. Мали місце і низка технічних проблем, проблеми з документами та інші неприємності, які призводили до зміни маршруту.

Найскладнішим моментом він назвав приземлення на покинутому тихоокеанському острові під час 11-годинного перельоту через Берингове море.

"Насправді це безлюдний острів, тому, якщо щось піде не так, я буду один на цьому острові. Настільки важливо, щоб нічого не сталося. Я приземлився там, і мені довелося спати в маленькому навісі збоку від злітно-посадкової смуги, тому що він був повністю покинутий більше 10 років", – розповів пілот.

Родичі пілота кажуть, що Мак мріяв про небо з трьох років, а у віці 15 років в 2020 році вже став наймолодшим кваліфікованим пілотом у світі.

"Цією подорожжю я також намагаюся показати, що молоді люди можуть змінити світ на краще: вам не потрібно бути 18-річним, щоб зробити щось особливе – просто іди до своїх мрій, і вони зрештою збудуться", – говорить рекордсмен.

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