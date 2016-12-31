Меркель у своєму зверненні закликала жителів Німеччини підтримати Євросоюз

В якості прикладу вона навела Євросоюз та парламентську демократію, «яка, як стверджують, не служить інтересам громадян, а обслуговує інтереси окремих політиків», повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Меркель зазначила, що хоча ЄС і вважається дуже складною і повільною конструкцією, його членам слід діяти в загальних інтересах. «Ми, німці, не повинні вважати, що краще майбутнє настане, якщо ми будемо рухатися в поодинці», - заявила канцлер.

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Як припускає Reuters, тим самим вона натякнула на партію «Альтернатива для Німеччини», що набирає популярність і закликає до виходу країни зі складу ЄС та закриття кордонів для тих, хто шукає притулок у ФРН.

Також Меркель пообіцяла наступного року вжити заходів, які дозволять посилити безпеку, особливо після теракту в Берліні, коли злочинець багатотонною вантажівці вбив 12 людей на різдвяному базарі. При цьому канцлер не уточнила, що саме буде зроблено для того, щоб уникати подібних НП.

У 2017 році в Німеччині відбудуться парламентські вибори. Опитування показують, що найбільші шанси на перше місце поки у християнських демократів, яких представляє діючий канцлер.