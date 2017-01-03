Трамп відповів на заяву КНДР про ядерну зброю і розкритикував позицію Китаю

03:16, 03 січня 2017
Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети, що створюються в КНДР, не зможуть досягти кордонів США.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Північна Корея тільки що заявила, що знаходиться на фінальних стадіях розробки ядерної зброї, здатної досягти берегів США. Цього не буде!" - заявив Трамп.

Він також розкритикував Китай за те, що той "витягнув із США величезну кількість грошей, ведучи односторонню торгівлю" і при цьому «не збирається допомагати з Північною Кореєю».

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Як зазначає РБК, У неділю, 1 січня, виступаючи з новорічним зверненням до нації, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування власної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) знаходяться на завершальній стадії.

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Теги: #Трамп#зброя#КНДР