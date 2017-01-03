Трамп відповів на заяву КНДР про ядерну зброю і розкритикував позицію Китаю

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Північна Корея тільки що заявила, що знаходиться на фінальних стадіях розробки ядерної зброї, здатної досягти берегів США. Цього не буде!" - заявив Трамп.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U. S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Він також розкритикував Китай за те, що той "витягнув із США величезну кількість грошей, ведучи односторонню торгівлю" і при цьому «не збирається допомагати з Північною Кореєю».

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U. S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

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Як зазначає РБК, У неділю, 1 січня, виступаючи з новорічним зверненням до нації, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування власної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) знаходяться на завершальній стадії.