Поліція Бельгії заарештувала «живу легенду» Аль-Каїди

Правоохоронні органи Бельгії заарештували "живу легенду" "Аль-Каїди" - Маліку ель-Аруд (Malika El-Aroud), повідомляє Лента.руз посиланням на CNN. Ель-Аруд - вдова одного з високопоставлених членів "Аль-Каїди" - була затримана в ході спецоперації, проведеної в Бельгії напередодні дводенного саміту ЄС, що відкрився 11 грудня. Окрім ель-Аруд бельгійські правоохоронні органи затримали ще 13 осіб, підозрюваних у зв`язках з "Аль-Каїдою".

Чоловік Маліки ель-Аруд - Ахмад Абдель Саттар - у вересні 2001 року загинув в Афганістані під час замаху на лідера Північного альянсу Ахмад-Шаха Масуда. На думку західних аналітиків, загибель Масуда - впливового афганського польового командира - різко змінила ситуацію в Афганістані, де посилилися позиції руху "Талібан", пов`язаного з "Аль-Каїдою".

За даними правоохоронних органів Бельгії, ель-Арунд займалася антизахідною пропагандою, вербуючи нових членів в екстремістські організації. Поліція також вважає, що "жива легенда" "Аль-Каїди" збиралася вирушити до Афганістану, щоб взяти там участь в боротьбі з військами коаліції.

Поліція Бельгії, яка раніше оголосила, що 14 осіб, заарештованих напередодні саміту, готували теракт, не стала уточнювати, яку роль в ньому повинна була зіграти ель-Арунд.

Ель-Арунд - громадянка Бельгії марокканського походження - неодноразово поставала перед судом за звинуваченням у пособництві терористам. Вона, зокрема, була фігурантом справи про замах на Масуда, проте в 2003 році суд Бельгії зняв з неї звинувачення в цьому злочині. У 2007 році суд Швейцарії визнав її винною в пособництві ісламістському екстремісткому угрупуванню. Приводом для судового розгляду стали статті, розміщені ель-Арунд на одному з ісламістських сайтів, що містили заклики до насильства і расової дискримінації.