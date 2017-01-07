Кількість жертв вибуху автомобіля біля будівлі суду в Сирії зросла до 60, ще 50 поранені
15:50, 07 січня 2017Світ
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У Сирії в результаті теракту в підконтрольному опозиції місті Аазаз провінції Алеппо загинули щонайменше 60 осіб, ще 50 поранені.
Теракт в Сирії / "Анадолу"
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на представника Управління цивільної оборони міста.
За його словами, замінований автомобіль вибухнув поблизу місцевого суду.
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Довколишнім будівлям завдано серйозної матеріальної шкоди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 25 загиблих.
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