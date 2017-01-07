Кількість жертв вибуху автомобіля біля будівлі суду в Сирії зросла до 60, ще 50 поранені

У Сирії в результаті теракту в підконтрольному опозиції місті Аазаз провінції Алеппо загинули щонайменше 60 осіб, ще 50 поранені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter