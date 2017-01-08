Президент Кот-Д'івуару домовився з військовими, які захопили будівлю міноборони

Про це повідомляє "Бі-бі-сі".

За словами президента, вимоги військовослужбовців, що стосуються умов служби та платні, будуть прийняті урядом до уваги.

Алассан Уаттара закликав бунтівників повернутися в казарми.

Раніше повідомлялося, що бунтівні військові в місті Буаке захопили міністра оборони країни Альона-Рішара Донвахі.

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Бунтівники протягом двох годин тримали під обстрілом будівлю, де міністр із делегацією вів переговори з армійськими представниками.

За останніми даними, Донвахі з делегацією вдалося покинути будівлю і полетіти з Буаке.