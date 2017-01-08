Президент Кот-Д'івуару домовився з військовими, які захопили будівлю міноборони
03:25, 08 січня 2017Світ
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Президент Кот-д'івуару Алассан Уаттара оголосив про досягнення домовленості з військовими, покликаній покласти край заколоту в армії.
Ілюстрація / Reuters
Про це повідомляє "Бі-бі-сі".
За словами президента, вимоги військовослужбовців, що стосуються умов служби та платні, будуть прийняті урядом до уваги.
Алассан Уаттара закликав бунтівників повернутися в казарми.
Раніше повідомлялося, що бунтівні військові в місті Буаке захопили міністра оборони країни Альона-Рішара Донвахі.
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Бунтівники протягом двох годин тримали під обстрілом будівлю, де міністр із делегацією вів переговори з армійськими представниками.
За останніми даними, Донвахі з делегацією вдалося покинути будівлю і полетіти з Буаке.
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