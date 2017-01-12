Трамп проти CNN: телеканал закликав команду обраного президента пояснити звинувачення у "фейках"

Офіційна заява каналу була оприлюднена після того, як обраний президент США відмовився відповідати на питання журналіста CNN під час першої прес-конференції.

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«Рішення телеканалу CNN оприлюднити ретельно відібрану інформацію про діяльність нашого уряду сильно відрізняється від публікації Вuzzfeed бездоказових записок», - йдеться в коментарі.

У телекомпанії відзначають, що команда Трампа знає про це і використовує публікацію з Вuzzfeed, щоб відвернути увагу від репортажу CNN.

«Ми повністю впевнені у нашому репортажі... Це інформаційні матеріали, підготовлені для Барака Обами і Дональда Трампа минулого тижня. Ми дали зрозуміти, що ми не публікуємо ніяких подробиць 35-сторінкового документа, тому що ми не отримали підтверджень даних у ньому. Враховуючи, що члени перехідної команди Трампа так голосно критикують наш репортаж, ми закликаємо їх пояснити, що, на їх думку, було неточним», - підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленої американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючою обраного президента США. У доповіді також сказано, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами.

Після цього, на прес-конференції 11 січня, Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN фразою «Я не дам поставити питання. Ви – фейкові новини». Репортеру Вuzzfeed також відповіли відмовою.

Трамп до цього вже критикував CNN і NBC за висвітлення історії з видворенням російських дипломатів із США. Тоді він заявив у своєму Twitter, що «росіяни грають з CNN і NBC, як з дурнями, смішно дивитися, а вони навіть не здогадуються».