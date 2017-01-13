"Дизельгейт": топ-менеджеру Volkswagen загрожує 169 років в’язниці у США

Топ-менеджеру Volkswagen Оліверу Шмідту (Oliver Schmidt) загрожує ув’язнення терміном у 169 років в разі, якщо буде доведена його причетність до маніпуляцій з екологічними стандартами США, пише DW.

Вчора, 12 січня, окружний суд Детройта залишив Шмідта під вартою.

Поміж тим, видання повідомляє, що влада США підозрює у так званому дизельгейті ще п’ятьох топ-менеджерів Volkswagen. Втім наразі всі вони знаходяться у Німеччині, й американська влада сумнівається, що їй вдасться домогтись їх екстрадиції.

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Зазначається, що Шмідт очолював підрозділ, що відповідає за екологічні стандарти та технічні розробки у штаті Мічиган, а потім до вересня 2015 року працював над технологічними рішеннями зі зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферу.

Повідомляється, що його затримали перед самим вильотом до Німеччини 7 січня.

Як повідомляв УНІАН, німецький виробник автомобілів Volkswagen AG погодився виплатити владі США $4,3 млрд для врегулювання "дизельного скандалу", пов'язаного з порушеннями концерном екологічних норм.

У вересні 2015 року автоконцерн опинився в центрі скандалу ("дизельгейт") після того, як влада США звинуватила компанію в підробці результатів при тестуванні автомобілів з дизельним двигуном на викид шкідливих речовин. Загалом "дизельний скандал" торкнувся понад 11 мільйонів автомобілів Volkswagen в світі. Концерн визнав, що встановлював на свої автомобілі спеціальну програму, яка сильно занижувала результати тестування. У жовтні 2016 року суд затвердив компенсації держорганам і споживачів США в розмірі 14,7 мільярда доларів.