У Єврокомісії розповіли про вплив санкцій проти Росії на економіку ЄС

У Єврокомісії пояснили, який вплив мають запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії у зв’язку із збройною агресією в Україні на економіку ЄС. Про це заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич на пресс-конференції у Брюсселі, передає Європейська правда.

За її словами, вплив санкцій ЄС проти РФ мінімальний для економіки країн-членів.

"Ці заходи, звичайно, не нові, вони вже діють деякий час. Востаннє заходи продовжувалися в грудні минулого року. Щодо конкретного впливу я можу сказати, що він є мінімальним на економіки країн-членів", - сказала Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, Росія може скасувати контрсанкції. Про це сьогодні заявив віце-прем’єр РФ Ігор Шувалов.

Шувалов не виключив, що Кремль скасує контрсанкції 31 грудня 2017 року. Втім, як він зазначив, це стане можливим у випадку «потепління в стосунках із Заходом». "Напевно, прийшов час розуміти, що санкції і контрсанкції скоро припинять свою дію", - заявив Шувалов.

У той же час, коментуючи питання щодо санкцій проти Росії, він заявив: «до мене це прийшло як даність, як і контрсанкції».