"Глід" продовжує збирати жертви: у російській глибинці жінка облила чоловіка "зіллям" і підпалила

17:26, 13 січня 2017
Світ
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У лікарню Омська потрапив 45-річний чоловік з опіками 15% поверхні тіла, який отримав їх у ході сварки з дружиною.

kaluga24.tv

Про це повідомляє Om1.ru.

За даними порталу, в ході домашньої сварки 49-річна дружина облила чоловіка настоянкою «Гльоду», після чого підпалив. За словами лікарів, в результаті цього у чоловіка постраждали обличчя, шия, вуха, груди і живіт.

Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів проводять перевірку за фактом інциденту у відповідності зі статтею КК Росії «Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю».

Нагадаємо, смертельний російський "глід" виявили в Україні.

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