"Глід" продовжує збирати жертви: у російській глибинці жінка облила чоловіка "зіллям" і підпалила
17:26, 13 січня 2017Світ
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У лікарню Омська потрапив 45-річний чоловік з опіками 15% поверхні тіла, який отримав їх у ході сварки з дружиною.
Співробітники правоохоронних органів проводять перевірку / kaluga24.tv
Про це повідомляє Om1.ru.
За даними порталу, в ході домашньої сварки 49-річна дружина облила чоловіка настоянкою «Гльоду», після чого підпалив. За словами лікарів, в результаті цього у чоловіка постраждали обличчя, шия, вуха, груди і живіт.
Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів проводять перевірку за фактом інциденту у відповідності зі статтею КК Росії «Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю».
Нагадаємо, смертельний російський "глід" виявили в Україні.
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