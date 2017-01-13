"Глід" продовжує збирати жертви: у російській глибинці жінка облила чоловіка "зіллям" і підпалила

Про це повідомляє Om1.ru.

За даними порталу, в ході домашньої сварки 49-річна дружина облила чоловіка настоянкою «Гльоду», після чого підпалив. За словами лікарів, в результаті цього у чоловіка постраждали обличчя, шия, вуха, груди і живіт.

Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів проводять перевірку за фактом інциденту у відповідності зі статтею КК Росії «Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю».

Нагадаємо, смертельний російський "глід" виявили в Україні.