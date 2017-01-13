У Туреччині обвалилася багатоповерхівка: є загиблі і поранені (фото, відео)

Про це повідомляє CNN Turk.

У будівлі було 56 квартир та три магазини. Вона була побудована в 1993 році, призначена під знос і відселена в 2015 році. Тому постраждалими, швидше за все, є перехожі.

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Один із загиблих - шестирічна дитина, повідомляють місцеві ЗМІ.

Аварійні служби намагаються визначити, чи є інші люди під завалами.