У Туреччині обвалилася багатоповерхівка: є загиблі і поранені (фото, відео)
18:44, 13 січня 2017Світ
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У Стамбулі в результаті обвалення 7-поверхового будинку загинули 2 людини і ще п'ятеро постраждали.
У Стамбулі обрушилося 7-поверхова будівля / CNN Turk
Про це повідомляє CNN Turk.
У будівлі було 56 квартир та три магазини. Вона була побудована в 1993 році, призначена під знос і відселена в 2015 році. Тому постраждалими, швидше за все, є перехожі.
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Один із загиблих - шестирічна дитина / CNN Turk
Один із загиблих - шестирічна дитина, повідомляють місцеві ЗМІ.
Аварійні служби намагаються визначити, чи є інші люди під завалами.
Нагадаємо, рік тому в центрі Стамбула обвалилася п'ятиповерхова будівля.
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