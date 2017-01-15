Байкери на інавгурації Трампа пообіцяли влаштувати "стіну м'яса" - ЗМІ

Керівник руху байкерів Bikers For Trump Кріс Кокс заявив, що його співтовариство готове створити живу стіну для збереження порядку на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

За його словами, "тисячі байкерів з усієї країни їдуть для того, щоб протистояти протестуючих", заявили про намір зірвати інавгурацію.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на заяву Кріса Кокса на Fox News.

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"Ми будемо брати участь в інавгурації. Ми сформуємо стіну з м'яса. Встанемо щільно плечем до плеча і будемо протистояти тим, хто спробує проникнути крізь оточення поліції", - сказав Кокс.

Він також зазначив, що має повне розуміння з боку поліції стосовно наміру допомогти у забезпеченні проведення заходу.

Повідомляється, що про плани протестувати проти инагуарации Трампа вже заявили тисячі осіб.