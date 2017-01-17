У Нігерії літак помилково здійснив авіаудар по табору біженців: більше 100 людей загинули

У Нігерії внаслідок помилкового авіаудару по табору біженців загинули щонайменше 100 осіб. Про це повідомляє Association Press з посиланням на представників штату.

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Помилковий удар був нанесений під час операції проти екстремістської організації "Боко харам", повідомив командувач нігерійськими військами в регіоні генерал Лакі Ірабор.

За його словами, військові мали інформацію, що угруповання бойовиків перебуває в районі, по якому і було завдано удар.

"Якимось чином були вбиті мирні жителі, - заявив генерал Ірабор. - Ми ще не встановили, скільки людей загинули в результаті авіаудару".

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що серед загиблих шість співробітників і волонтерів з нігерійського Червоного Хреста, ще 13 отримали поранення.

"Вони були частиною команди, яка принесла в табір необхідну їжу для більше ніж 25 000 переміщених осіб", - сказав представник організації Джейсон Стразісо. Також два солдата були поранені.