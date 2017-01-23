В ООН розповіли, чого очікують від переговорів в Астані

Про це повідомляє RT.

«На сьогоднішній день ми можемо сказати, що якщо на зустрічі трьох країн буде досягнута домовленість, яка зможе вплинути на сторони конфлікту (в Сирії — ред.), то це стане важливим кроком. Тому що якщо це призведе до стабілізації ситуації, то ми виконаємо побажання сирійців», — заявив де Містура.

Читайте такожООН: переговори щодо Сирії в Астані не можуть бути окремою ініціативою

Спецпосланець ООН підкреслив, що про вплив переговорів в Астані на відновлення подальших міжсирійських консультацій у Женеві можна буде говорити тільки після їх завершення.

Раніше радник делегації сирійської опозиції Ях'я аль-Аріді заявив, що в Астані необхідно закріпити припинення вогню по всій Сирії.

21 січня делегації Росії, Туреччини та Ірану прибули в Астану для участі в міжсирійських переговорах.