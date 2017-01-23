В ООН розповіли, чого очікують від переговорів в Астані
Спецпосланець ООН по Сирії Стеффан де Містура поділився очікуваннями від міжсирійських переговорів в Астані, які розпочнуться 23 січня.
Про це повідомляє RT.
«На сьогоднішній день ми можемо сказати, що якщо на зустрічі трьох країн буде досягнута домовленість, яка зможе вплинути на сторони конфлікту (в Сирії — ред.), то це стане важливим кроком. Тому що якщо це призведе до стабілізації ситуації, то ми виконаємо побажання сирійців», — заявив де Містура.
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Спецпосланець ООН підкреслив, що про вплив переговорів в Астані на відновлення подальших міжсирійських консультацій у Женеві можна буде говорити тільки після їх завершення.
Раніше радник делегації сирійської опозиції Ях'я аль-Аріді заявив, що в Астані необхідно закріпити припинення вогню по всій Сирії.
21 січня делегації Росії, Туреччини та Ірану прибули в Астану для участі в міжсирійських переговорах.