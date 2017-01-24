Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до 12
На місці зруйнованого готелю Rigopiano в Абруццо рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих людей, наразі їх мають ідентифікувати.
Кількість жертв сходження лавини на готель зросла до 12 людей, ще 17 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє агентство ANSA.
Читайте такожЗ-під уламків готелю Rigopiano, зруйнованого сніговою лавиною, витягли трьох живих цуценят
За даними видання, перших врятованих постояльців готелю вже виписали з лікарні, госпіталізованими лишаються двоє дітей та один дорослий, який переніс операцію на правій руці.
Раніше повідомлялося, що жертвами сходження лавини на готель в Італії стали 9 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня сніжна лавина зійшла на готель у провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. Під час рятувальних робіт зі снігового полону витягли 9 людей, в тому числі 4 дітей.
У понеділок, 23 січня, з-під руїн триповерхової будівлі витягли трьох живих цуценят, які ховалися у котельній готелю. Знахідка дала рятувальникам надію на виявлення нових уцілілих людей.
Готель Rigopiano розташований у регіоні Абруццо на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, біля гори Корно-Гранде (2912 метрів). За даними менеджменту готелю, під час трагедії у будівлі перебували до 35 осіб – туристи та персонал.