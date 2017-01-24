Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до 12

Кількість жертв сходження лавини на готель зросла до 12 людей, ще 17 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє агентство ANSA.

Читайте такожЗ-під уламків готелю Rigopiano, зруйнованого сніговою лавиною, витягли трьох живих цуценят

За даними видання, перших врятованих постояльців готелю вже виписали з лікарні, госпіталізованими лишаються двоє дітей та один дорослий, який переніс операцію на правій руці.

Раніше повідомлялося, що жертвами сходження лавини на готель в Італії стали 9 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня сніжна лавина зійшла на готель у провінції Пескара регіону Абруццо. Лавина утворилася після кількох землетрусів. Під час рятувальних робіт зі снігового полону витягли 9 людей, в тому числі 4 дітей.

У понеділок, 23 січня, з-під руїн триповерхової будівлі витягли трьох живих цуценят, які ховалися у котельній готелю. Знахідка дала рятувальникам надію на виявлення нових уцілілих людей.

Готель Rigopiano розташований у регіоні Абруццо на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, біля гори Корно-Гранде (2912 метрів). За даними менеджменту готелю, під час трагедії у будівлі перебували до 35 осіб – туристи та персонал.