Дивовижний порятунок цуценят в Італії, новонароджене жирафеня в Бельгії та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)

17:51, 27 січня 2017
Світ
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Підбірка кращих фото тварин від Reuters за робочий тиждень 23-27 січня 2017 року.

Жирафа з червоноклювым шпаком на голові в степу поруч з Найробі, Кенія, 23 січня 2017 року
Жирафа з червоноклювым шпаком на голові в степу поруч з Найробі, Кенія, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Лев у національному парку Найробі в Кенії, 23 січня 2017 року
Лев у національному парку Найробі в Кенії, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Чайка на тлі Біг-Бену і будівлі парламенту в Лондоні, Великобританія, 23 січня 2017 року
Чайка на тлі Біг-Бену і будівлі парламенту в Лондоні, Великобританія, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Білі ведмеді Фелікс і Аврора в зоопарку в Красноярську, Росія, 23 січня 2017 року
Білі ведмеді Фелікс і Аврора в зоопарку в Красноярську, Росія, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Медик тримає кошеня, врятованого після торнадо в штаті Джорджія, США, 23 січня 2017 року
Медик тримає кошеня, врятованого після торнадо в штаті Джорджія, США, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Птахи на знарядді на автомобілі іракських сил спеціальних операцій на контрольно-пропускному пункті Хазер поруч з Мосулом, Ірак, 23 січня 2017 року
Птахи на знарядді на автомобілі іракських сил спеціальних операцій на контрольно-пропускному пункті Хазер поруч з Мосулом, Ірак, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Пожежники знайшли трьох живих цуценят в завалах готелю, на який за кілька днів до цього обрушилася лавина, Італія, 23 січня 2017 року
Пожежники знайшли трьох живих цуценят в завалах готелю, на який за кілька днів до цього обрушилася лавина, Італія, 23 січня 2017 року /  © REUTERS
Собаки хаскі під час традиційних перегонів до Шотландії, 24 січня 2017 року
Собаки хаскі під час традиційних перегонів до Шотландії, 24 січня 2017 року /  © REUTERS
Собака хаскі під час традиційних перегонів до Шотландії, 24 січня 2017 року
Собака хаскі під час традиційних перегонів до Шотландії, 24 січня 2017 року /  © REUTERS
Зелена мавпочка поруч з жінкою на березі озера Найваша, Кенія, 24 січня 2017 року
Зелена мавпочка поруч з жінкою на березі озера Найваша, Кенія, 24 січня 2017 року /  © REUTERS
Дитинча жирафи поруч з матір'ю в зоопарку в Бельгії, опубліковане 25 січня 2017 року
Дитинча жирафи поруч з матір'ю в зоопарку в Бельгії, опубліковане 25 січня 2017 року /  © REUTERS
Хлопчик з коброю в селищі заклинателів змій поселення, Індія, опубліковано 25 січня 2017 року
Хлопчик з коброю в селищі заклинателів змій поселення, Індія, опубліковано 25 січня 2017 року /  © REUTERS
Олені на території складу для зберігання труб для планованого нафтопроводу, Північна Дакота, 25 січня 2017 року
Олені на території складу для зберігання труб для планованого нафтопроводу, Північна Дакота, 25 січня 2017 року /  © REUTERS
Житель села і його коня поруч з лісовою пожежею на півдні Чилі, 25 січня 2017 року
Житель села і його коня поруч з лісовою пожежею на півдні Чилі, 25 січня 2017 року /  © REUTERS
Місячні бенгальські тигренята в притулку для тварин в Сальвадорі, 26 січня 2017 року
Місячні бенгальські тигренята в притулку для тварин в Сальвадорі, 26 січня 2017 року /  © REUTERS
Кольорові курчата на продаж напередодні місячного Нового року в китайському кварталі Маніла, Філіппіни, 27 січня 2017 року
Кольорові курчата на продаж напередодні місячного Нового року в китайському кварталі Маніла, Філіппіни, 27 січня 2017 року /  © REUTERS

Зокрема, на початку тижня у бельгійському зоопарку показали маленьке жирафеня, яке з'явилося на світ минулого тижня і стало першим новонародженим у звіринці цього року, а в США волонтери кілька днів шукали червону панду, яка втекла із зоопарку Вірджинії.

Тим часом 23 січня в Італії, через п'ять днів після сходження лавини на готель рятувальники витягли з-під руїн трьох живих цуценят, які ховалися у котельні будівлі.

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Теги: #фотогалерея#тварини#фотопідбірка