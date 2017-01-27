Дивовижний порятунок цуценят в Італії, новонароджене жирафеня в Бельгії та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)

Зокрема, на початку тижня у бельгійському зоопарку показали маленьке жирафеня, яке з'явилося на світ минулого тижня і стало першим новонародженим у звіринці цього року, а в США волонтери кілька днів шукали червону панду, яка втекла із зоопарку Вірджинії.

Тим часом 23 січня в Італії, через п'ять днів після сходження лавини на готель рятувальники витягли з-під руїн трьох живих цуценят, які ховалися у котельні будівлі.