Дивовижний порятунок цуценят в Італії, новонароджене жирафеня в Бельгії та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)
17:51, 27 січня 2017Світ
1376 0
Підбірка кращих фото тварин від Reuters за робочий тиждень 23-27 січня 2017 року.
Зокрема, на початку тижня у бельгійському зоопарку показали маленьке жирафеня, яке з'явилося на світ минулого тижня і стало першим новонародженим у звіринці цього року, а в США волонтери кілька днів шукали червону панду, яка втекла із зоопарку Вірджинії.
Тим часом 23 січня в Італії, через п'ять днів після сходження лавини на готель рятувальники витягли з-під руїн трьох живих цуценят, які ховалися у котельні будівлі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter