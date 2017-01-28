В ООН закликали США і в подальшому надавати притулок біженцям

Управління Організації Об'єднаних Націй у справах біженців і Міжнародна організація з міграції (МОМ) закликали адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа продовжувати надавати притулок біженцям.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву двох структурних підрозділів ООН, яке було оприлюднено у суботу, 28 січня.

Таким чином в організації відреагували на рішення Трампа призупинити дію програми США з прийому біженців.

У заяві підкреслюється, що програма переселення США є надзвичайно важливою і повинна бути продовжена. "Потреби біженців та мігрантів в усьому світі ще не були настільки гострими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі", - йдеться в документі.

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У заяві підкреслюється, що, надаючи біженцям притулок, США отримують подвійну вигоду: "по-перше, рятують людей, які є найбільш уразливими в світі, і, по-друге, дають їм можливість збагатити свої нові товариства".

В Управлінні ООН у справах біженців та МОМ висловлюють сподівання, що США і надалі будуть грати сильну лідерську роль і продовжувати давню традицію захисту тих, хто біжить від конфліктів і переслідування".

Як повідомляв УНІАН, Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн.