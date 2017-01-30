Трамп звинуватив Маккейна та Грема у спробах розв'язати третю світову війну

Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема - оманлива, вони сумно непереконливі в питаннях імміграції", - написав президент США.

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The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

За словами Трампа, "замість того, щоб постійно намагатися почати третю світову війну" цим сенаторам слід зосередитися на боротьбі з міжнародним терористичним угрупуванням "Ісламська держава", звернути "увагу на нелегальну імміграцію і безпеку на кордонах".

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

Раніше Маккейн і Грем опублікували заяву, в якій розкритикували указ президента Трампа про посилювання імміграційної політики.