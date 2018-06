Трамп звинуватив Маккейна та Грема у спробах розв'язати третю світову війну

Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема - оманлива, вони сумно непереконливі в питаннях імміграції", - написав президент США.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two...