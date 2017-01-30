Трамп звинуватив Маккейна та Грема у спробах розв'язати третю світову війну

03:56, 30 січня 2017
Світ
1618 0

Президент США Дональд Трамп звинуватив двох сенаторов-республіканців Джона Маккейна і Ліндсі Грема у спробах розв'язати третю світову війну.

REUTERS

Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

"Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема - оманлива, вони сумно непереконливі в питаннях імміграції", - написав президент США.

Читайте також"Я теж біженець": співзасновник Google прийшов на мітинг проти Трампа (фото)

За словами Трампа, "замість того, щоб постійно намагатися почати третю світову війну" цим сенаторам слід зосередитися на боротьбі з міжнародним терористичним угрупуванням "Ісламська держава", звернути "увагу на нелегальну імміграцію і безпеку на кордонах".

Раніше Маккейн і Грем опублікували заяву, в якій розкритикували указ президента Трампа про посилювання імміграційної політики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Початок президентства Трампа
Теги: #Трамп#президент