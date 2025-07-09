'‎Нова пошта'‎ ввела нову послугу зберігання речей

Послуга передбачає зберігання документів, посилок та вантажів, палет, а також шин та дисків.

"‎Нова пошта"‎ ввела послугу, завдяки якій бажаючі можуть залишити посилку або особисті речі, у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі для тимчасового зберігання. Про це повідомили у "‎Новій пошті"‎.

"Пункт передачі (Пункт зберігання) – це послуга, яка дає змогу лишити валізу, рюкзак або інші особисті речі вагою до 30 кг у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі Нової пошти", – розповіли у приватній компанії.

У вартості послуги враховується зберігання всіх типів вантажів до семи календарних днів (для палет – 3 дні). З восьмого календарного дня для всіх типів вантажів (з 4-го для палет), включно з днем передачі, буде нараховуватися додаткова плата за зберігання.

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На сайті "‎Нової пошти"‎ можна ознайомитися з параметрами речей, які приймаються для зберігання.

Так, якщо йдеться про документи, то їх довжина повинна становити до 35 см, ширина – до 25 см, товщина – до 2 см, а фактична вага – до 1 кг.

Якщо казати про посилки, то їхня довжина повинна становити до 120 см, ширина – до 70 см, висота – до 70 см, а фактична та об’ємна вага – до 30 кг.

У відділеннях, які мають обмеження за вагою, максимальна довжина кожної сторони посилки – 60 см. Також представлено параметри вантажів, палет, шин та дисків.

Для використання послуги треба створити експрес-накладну у мобільному застосунку, а також вказати однакове відділення/поштомат/пункт приймання-видачі для відправки та отримання.

Після цього буде активована послуга "Пункт передачі". Треба буде вказати одержувача, заповнити дані про посилку, а також замовити послугу пакування (за потреби).

"‎Нова пошта"‎ – останні новини

У липні УНІАН повідомив, що українці не будуть платити податки при онлайн-покупках у Сполучених Штатах Америки. Це дозволить більш вигідно купувати техніку, одяг чи різні аксесуари в інтернет-магазинах США.

А ще раніше, в червні, стало відомо, "Нова Пошта" отримає кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку на 50 млн євро. Це дозволить підтримати діяльність компанії під час російсько-української війни.

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