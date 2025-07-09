Затверджені законом розміри цього показника сильно відрізняються від фактичного.

Встановлені законом розміри прожиткового мінімуму в Україні сильно відрізняються від його фактичного рівня, цей показник необхідно реформувати.

Про це розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Що дуже важливо, щоби програми з підтримки бідності були справді дієвими, треба вирішити проблему прожиткового мінімуму. Ви знаєте, що сьогодні законом у нас встановлено декілька розмірів прожиткових мінімумів (для працездатних, для дітей, для пенсіонерів)", - сказала вона.

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За словами Марчак, ці розміри достатньо сильно відрізняються від фактичного рівня прожиткового мінімуму, який є відповідно до розрахунків міністерства. Вона наголосила, що фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні в два рази більшим, ніж те, що встановлено законом. Це означає, що нам сам показник прожиткового мінімуму має бути реформованим.

"Є законодавча ініціатива, зареєстрована в парламенті. Але ми розуміємо, що процес трансформації законодавчо встановленого прожиткового мінімуму буде тривалим. І тому зараз ми пропонуємо на даному етапі від нього відв’язатися", - сказала заступниця міністра.

Вона зазначила, що зараз слід використовувати інший показник, який буде індикатором того, що родина потрапила чи не потрапила за межу бідності.

"У європейських країнах воно працює так. Є певний показник, бенчмарк - наприклад, 7 000 гривень, грубо кажучи. І якщо сукупний дохід на одну особу в родині нижчий за цей показник, то це означає, що ця людина фінансово не витягує, їй потрібно допомогти", - сказала Марчак.

Довідка УНІАН. Прожитковий мінімум - це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення її життєдіяльності. Загальний показник прожиткового мінімуму в Україні нараз складає 2920 грн, для працездатних осіб – 3028 грн. Для дітей до 6 років його розмір визначено на рівні 2563 грн, від 6 до 18 років – 3196 грн, для осіб, що втратили працездатність – 2361 грн.

Підвищення соціальних виплат в Україні

В наступні три роки в Україні передбачається щорічне зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, йдеться в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Прожитковий мінімум для працездатних осіб має скласти: 3 288 грн у 2026 році; 3 482 грн у 2027 році; 3 667 грн у 2028 році.

За планом уряду, мінімальна пенсія у наступні три роки складе: у 2026 році – 2564 грн; у 2027 році – 2715 грн; у 2028 році – 2859 грн.

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