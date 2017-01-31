У Кентуккі п'яний водій на вантажівці врізався у пішоходів, є загиблі й поранені
У американскому штаті Кентуккі вантажівка врізалась у групу пішоходів, внаслідок чого семеро людей постраждали, з них двоє загинули.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на stltoday.com.
Поліція повідомляє, що п'яний водій вантажівки, у крові якого вміст алкоголю вп'ятеро перевищував норму, втратив контроль над транспортним засобом та врізався в натовп біля фургону-кафе на стоянці. 37-річний водій вантажівки близько першої години ночі, намагаючись припаркувати автівку, вдарив інший автомобіль та продовжив рух.
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Порушник був настільки п'яний, що після арешту кілька разів заснув.
За словами очевидців, люди біля фургону-кафе саме вийшли з розташованих поруч нічних клубів.
Сімох постраждалих доправлено до лікарні, проте їхні травми не становлять небезпеки для життя.