Молдова завершила виведення своїх військ з Іраку, повідомили в Міністерстві оборони республіки. Там уточнили, що в країну вже повернувся останній, шостий контингент Національної армії, що брав участь в постконфліктних операціях гуманітарного характеру в Іраку.

Молдавський контингент складався з 20 військовослужбовців Національної армії - 16 саперів і 4 штабних офіцерів.

Вони вирушили до Іраку добровільно і несли службу на підставі контракту протягом чотирьох місяців. Сапери виконували завдання з виявлення, знешкодження та знищення боєприпасів, із знищення військової техніки, а також з теоретичного й практичного навчання сил багатонаціональної коаліції. Штабні офіцери діяли у складі Головного штабу командування багатонаціональними силами, займалися плануванням і узгодженням гуманітарних операцій і цивільно-військової співпраці в Іраку.

Як заявив начальник Головного штабу Національної армії Молдови дивізійний генерал Іон Коропчан, молдавські військові виконали всі місії, намічені командуванням коаліції, ще раз продемонструвавши високий професіоналізм національних військових кадрів, що було відзначено й представниками коаліції. Протягом чотирьох місяців участі в місії група молдавських саперів знешкодила і ліквідувала більше 7,5 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що молдавські військові беруть участь в постконфліктній операції в Іраку з вересня 2003 р. За цей час молдавські сапери знешкодили більше 360 тис. вибухонебезпечних об`єктів.

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