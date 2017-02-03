Лукашенко поскаржився на "прочухана" від Медведєва через тарифи на газ: "Весь сир-бор через якісь 500 мільйонів"

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з представниками громадськості та журналістами, повідомляє журналіст Олена Риковцева в Facebook.

«А тут Путін мені дзвонить. Завтра до тебе приїде Медведєв - прийми його. Я кажу: якщо б ти навіть мені не дзвонив, я б все одно його прийняв. - Ні-ні-ні, - каже, - ти скажи, коли тобі зручно, а він знайде час і підлаштує свій графік. Приїжджає. Я його прийняв. І починається. Показує мені цю таблицю з тарифами на газ. Я Путіну дзвоню, кажу, "Тут Дмитро приїхав і влаштовує мені прочухана!! Володя, не псуй мені вечір!" І весь цей сир-бор через якісь п'ятсот мільйонів! Що таке 500 мільйонів! Вже до меж дійшли", - заявив він.

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Лукашенко додав, що про візити білоруських міністрів в Росії «забувають».

«Наші міністри до них приїжджали - вони плювати хочуть. Я Путіну кажу: ми не будемо більше їздити. Я розберуся, - відповідає. Наші їдуть - і знову сидять в адміністратора. Російський міністр взагалі забуває, що до нього приїхали білоруси", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь з 1 лютого підвищила тарифи на транзит російської нафти у відповідь на небажання РФ знизити вартість газу. Газовий спір почався в 2016 році, коли Білорусь в односторонньому порядку вирішила, що ціна в $132 за 1 тис. кубометрів є несправедливою, і оплачувала російське паливо з розрахунку $73 за 1 тис. кубів.

Власне, саме тоді Росія і почала обмежувати обсяги нафтових поставок. Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що борг білоруської сторони оцінюється в $550 млн, але прогрес у переговорах про оплату газу за первісною формулою відсутній. Білоруський політолог Олександр Класковський вважає, що Білорусь готується до тривалого протистояння, так як для Мінська питання газових цін є принциповим. Але при цьому російсько-білоруські відносини, за словами Класковського, носять непрозорий характер, а тому складно прогнозувати їх розвиток.

Як стало відомо 1 лютого, Росія вирішила встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю. Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення це зробити.