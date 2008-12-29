Президент Сомалі йде у відставку
09:19, 29 грудня 2008Світ
905 0
А.Ю. Ахмед офіційно поінформував парламент
Президент Сомалі Абдулла Юсуф АХМЕД офіційно повідомив парламенту, що йде у відставку.
Про це передає Газета.ru.
Як повідомлялося, у жовтні 2004 року парламент Сомалі обрав А.Ю.АХМЕДА Президентом. Він мав керувати перехідною адміністрацією країни протягом п`яти років.
А.Ю.АХМЕД у минулому воєначальник, представник одного з впливових кланів Сомалі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter