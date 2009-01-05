Французькі моряки захопили 19 сомалійських піратів

Корабель ВМС Франції запобіг захопленню двох суден в Аденській затоці. Повідомляється, що французький військовий корабель "Жан де Вьєн" (Jean de Vienne) відбив атаку піратів на два вантажні судна, що йшли під прапорами Хорватії і Панами. Як передає Associated Press, військовослужбовцям Франції вдалося затримати 19 піратів.

При них французькі моряки виявили значний арсенал зброї, боєприпаси, амуніцію і спеціальні пристосування для взяття суден на абордаж. Усіх піратів буде передано владі Сомалі.

РБК